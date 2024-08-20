Trendyol Süper Lig’in 2. Haftasında Göztepe-Fenerbahçe maçı esnasında yaşanan olaylar gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu yaşanan olaylar ardından iki kulüp arasındaki yöneticiler maç sonrası stadyumdan ayrılmayıp uzun süre konuşmuştu. Bu gelişmeler sonrasında farklı bir konu da gündeme geldi. Taraflar sürpriz bir transfer için söz kestiler. Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe’de forma şansı bulamayan Miha Zajc’ın kiralık olarak Göztepe’ye gelebileceği öğrenildi.

Göztepe’ye önerildi

Bu transfer için Göztepe'nin Fenerbahçe'ye cüzi bir miktarda kiralık ücret ödemesi bekleniyor. Slovenyalı futbolcunun da oynayabileceği bir ekibe gitmek istediğini Fenerbahçe teknik ekibine ilettiği öğrenildi. Bu hamle iki kulüp arasında iyi niyet göstergesi olarak görülüyor. Yakın zamanda Zajc’ın sarı kırmızılı formayı giyeceği ifade ediliyor.

20 gol attı

Fenerbahçe'de altı sezonu geride bırakan Miha Zajc, toplamda sarı-lacivertli formayı 123 kez terletti. Slovenyalı orta saha bu müsabakalarda rakip ağları 20 kez sarsarken, 6 kez arkadaşlarına serviste bulundu.