Merkur Arena'da oynanan karşılaşmada teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, ilk yarıda yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi. Hajduk Split, ikinci yarıda bulduğu golle galip geldi.

İlk yarıda gol çıkmadı

Karşılaşmaya Fenerbahçe; Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Levent Mercan, Krunic, Fred, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Kent ve Dzeko ilk 11'iyle başladı. Hajduk Split ise Lucic, Moufi, Sarlija, Uremkovic, Diallo, Jurak, Capan, Kalik, Dolonga, Pukstas ve Livaja ile sahada yer aldı.

İlk yarıda Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Rade Krunic ile yakaladığı pozisyonları golle sonuçlandıramadı. Hajduk Split'in sert oyunu dikkat çekti ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Mourinho'nun değişiklikleri

İkinci yarıya Fenerbahçe, iki değişiklikle başladı. Kaleci Dominik Livakovic yerini İrfan Can Eğribayat'a bırakırken, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan'ın yerine oyuna dahil oldu. 59. dakikada Cengiz Ünder'in yerine Emre Mor, Rade Krunic'in yerine ise Sebastian Szymanski oyuna girdi.

71. dakikada Osayi-Samuel, Fred Rodrigues ve Bartuğ Elmaz oyundan alınarak yerlerine Yiğit Efe Demir, Miguel Crespo ve Miha Zajc oyuna girdi. 79. dakikada Edin Dzeko-Umut Nayir ve Alexander Djiku-Luan Peres değişiklikleri yapıldı.

Hajduk Split'ten kritik gol

Karşılaşmanın ikinci yarısı, orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 85. dakikada Hajduk Split, yakaladığı ilk pozisyonu Bruno Durdov ile gole çevirerek sahadan 1-0 galip ayrıldı.