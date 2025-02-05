Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi ve yeni sezon öncesinde önemli bir hamle yaptı. Uzun yıllardır Eczacıbaşı forması giyen milli smaçör Hande Baladın’ın, 2025/26 sezonu için Fenerbahçe Medicana ile anlaştığı iddia edildi. 15 yıl sonra Eczacıbaşı’ndan ayrılacak olan Hande Baladın’ın transferi, voleybol camiasında büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'nin iki transferi birden

Ünlü spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Hande Baladın’ın yanı sıra Polonya’lı smaçör Agnieszka Korneluk ile de anlaşma sağladı. Her iki oyuncunun transferi, Fenerbahçe’nin yeni sezon kadrosunda önemli değişiklikler yapacağına işaret ediyor. Hande Baladın, 2010 yılında Eczacıbaşı altyapısından profesyonel takıma yükseldiğinden bu yana kulüp tarihinde önemli bir yere sahipti. Şimdi, 15 yılın ardından sarı-lacivertli renklere katılacak olması büyük bir sürpriz olarak karşılandı.

Fenerbahçe'nin voleybol takımı yeni sezonda güçleniyor

Fenerbahçe'nin, Baladın ve Korneluk gibi önemli isimlerle kadrosunu güçlendirmesi, 2025/26 sezonunda şampiyonluk hedefi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.