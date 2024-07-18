Fenerbahçe, karşılaşmaya Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Fred, Bartuğ Elmaz, Tadic, Szymanski, Kent ve Dzeko 11’iyle çıktı. Hull City ise Pandur, Coyle, Jones, McLoughlin, Jacob, Simons, Seri, Abdülkadir Ömür, Slater, Giles ve Longman kadrosuyla sahada yer aldı.

İlk yarının başında iki takım da gol bulmakta zorlandı ve ilk 30 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Ancak, 38. dakikada Ryan Kent’in sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Edin Dzeko, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarının sonlarına doğru, 44. dakikada Edin Dzeko’nun sol taraftan içeriye çıkardığı pasta Fred, penaltı noktasına yakın bir mesafeden düzgün bir vuruş yaparak skoru 2-0’a getirdi.

İkinci Yarı

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 46. dakikada Bright Osayi-Samuel’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı pasla Edin Dzeko’nun kale alanında son dokunuşuyla farkı 3’e çıkardı. 53. dakikada Dzeko’nun ortasında Szymanski kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve farkı 4’e yükseltti. 67. dakikada orta sahada topu kapan Mert Hakan Yandaş, orta yuvarlaktan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru 5-0 yaptı.

Hull City’nin tek golü ise 74. dakikada Longman’ın pasında Hall’un ceza sahası içinden yaptığı vuruşla geldi ve skor 5-1 oldu. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Fenerbahçe, hazırlık maçında Hull City’i 5-1’lik skorla mağlup etti.

Yeni Transferler ve Değişiklikler

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Oğuz Aydın, 46. dakikada Ryan Kent’in yerine, Cenk Tosun 69. dakikada Edin Dzeko’nun yerine ve Levent Mercan da 83. dakikada Jayden Oosterwolde’nin yerine oyuna dahil oldu.