Fenerbahçe'nin yaz boyu transfer listesinin başında olan Burnley forması giyen Sander Berge, Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer oldu. Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada bonservis detaylarına ilişkin bir bilgi paylaşılmazken İngiliz basınında yer alan haberlerde transferin bonuslarla birlikte 25 milyon sterlin karşılığında tamamlandığı belirtildi. Norveçli futbolcunun Fulham'da 16 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Maliyeti yüksek geldi

Jose Mourinho'nun takıma katıldıktan sonra Norveçli futbolcu için yönetime mesaj yolladığı ancak sarı lacivertliler için bonservisinin yüksek olması sebebiyle transferden vazgeçmişti. Geçen sene Premier Lig'den düşen bu sezon da Championship'de mücadele edecek olan İngiliz ekibinin 25 milyon Euro bonserviste diretmesi Fenerbahçe'nin elini kolunu bağlamıştı. Bu transfer sonrası sarı lacivertlilerde rota bir diğer Championship ekibine çevrildi. Kanarya, Sheffield United forması giyen Vinicius Souza'nın temsilcisiyle temas kurdu ve oyuncunun şartlarını sordu.

Fulham'ın 4. transferi

İngiltere Premier Lig'de Fulham, Sander Berge'yle birlikte bu sezonki 4. transferini yaptı. Londra ekibi, daha önce Arsenal'den Emile Smith Rowe'la kulüp rekorunu kırarken Jorge Cuenca ve eski futbolcusu Ryan Sessegnon'u kadrosuna kattı.