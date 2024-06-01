Süper Lig devi Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.
KAP'a açıkladı
Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Jose Mourinho'nun kupaları
- Porto (6 Kupa)
- UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2004
- UEFA Avrupa Ligi (1): 2003
- Primeira Liga (2): 2003, 2004
- Taça de Portugal (1): 2003
- Supertaça (1): 2003
- Chelsea (8 Kupa)
- Premier League (3): 2005, 2006, 2015
- FA Cup (1): 2007
- EFL Cup (3): 2005, 2007, 2015
- FA Community Shield (1): 2005
- UEFA Süper Kupası İkinciliği (1): 2013
- Inter (5 Kupa)
- UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2010
- Serie A (2): 2009, 2010
- Coppa Italia (1): 2010
- Supercoppa (1): 2008
- Real Madrid (3 Kupa)
- La Liga (1): 2012
- Copa del Rey (1): 2011
- Supercopa (1): 2012
- Copa del Rey İkinciliği (1): 2013
- Manchester United (3 Kupa)
- FA Community Shield (1): 2016
- EFL Cup (1): 2017
- UEFA Avrupa Ligi (1): 2017
- FA Cup İkinciliği (1): 2017-18
- UEFA Super Kupası İkiciliği (1): 2017
- Roma (1 Kupa)
- UEFA Avrupa Konferans Ligi (1): 2022
- UEFA Avrupa Ligi İkinciliği (1): 2022-23
Editör: Kafkas Kaya