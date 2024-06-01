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Süper Lig devi Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

KAP'a açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Jose Mourinho'nun kupaları

  • Porto (6 Kupa)
  • UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2004
  • UEFA Avrupa Ligi (1): 2003
  • Primeira Liga (2): 2003, 2004
  • Taça de Portugal (1): 2003
  • Supertaça (1): 2003
  • Chelsea (8 Kupa)
  • Premier League (3): 2005, 2006, 2015
  • FA Cup (1): 2007
  • EFL Cup (3): 2005, 2007, 2015
  • FA Community Shield (1): 2005
  • UEFA Süper Kupası İkinciliği (1): 2013
  • Inter (5 Kupa)
  • UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2010
  • Serie A (2): 2009, 2010
  • Coppa Italia (1): 2010
  • Supercoppa (1): 2008
  • Real Madrid (3 Kupa)
  • La Liga (1): 2012
  • Copa del Rey (1): 2011
  • Supercopa (1): 2012
  • Copa del Rey İkinciliği (1): 2013
  • Manchester United (3 Kupa)
  • FA Community Shield (1): 2016
  • EFL Cup (1): 2017
  • UEFA Avrupa Ligi (1): 2017
  • FA Cup İkinciliği (1): 2017-18
  • UEFA Super Kupası İkiciliği (1): 2017
  • Roma (1 Kupa)
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi (1): 2022
  • UEFA Avrupa Ligi İkinciliği (1): 2022-23
Editör: Kafkas Kaya