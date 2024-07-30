Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano'yu konuk etti. Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

Lugano'nun üstünlüğü

Maçın başında baskılı oynayan Lugano, 7. dakikada Mahmoud'un attığı golle öne geçti. Fenerbahçe savunması, Valenzuela'nın kale sahasına çevirdiği topu uzaklaştıramayınca, Mahmoud'un gelişine yaptığı vuruş üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

17. dakikada Bottani'nin pasıyla ceza sahasına giren Aliseda, kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşla topu auta gönderdi. 25. dakikada Zanotti'nin yerden kale alanı önüne gönderdiği topa Bislimi'nin vuruşunu kaleci Livakovic kurtardı.

18. dakikada Dzeko'nun ceza sahasının sağından penaltı noktasına çevirdiği topu Szymanski kontrol etmek istedi ancak top Ferdi Kadıoğlu'nun önünde kaldı. Ferdi'nin sert vuruşunda top üstten auta çıktı. İlk yarı Lugano'nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe'nin geri dönüşü

Fenerbahçe, ikinci yarıya daha hırslı başladı. 59. dakikada Edin Dzeko'nun kafa golüyle durumu 1-1'e getirdi. 90+3. dakikada ise Szymanski, takımını öne geçiren golü attı ve maçın skorunu belirledi: 2-1.

Maçtan notlar

Fred sakatlandı: İlk yarıda dizinde esneme meydana gelen Fred, oyuna devam edemedi ve yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

Mourinho'nun ilk maçı: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'deki ilk resmi maçında taraftarlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Tribünler doldu: Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon ilk resmi maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve tribünleri tamamen doldurdu.

Ferdi sol açıkta: Milli sol bek Ferdi Kadıoğlu, bu maçta sol açıkta görev aldı. Teknik direktör Mourinho, ilk maçta Ryan Kent'i bu pozisyonda oynatmıştı.

Sıradaki rakip: Lille

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

Fenerbahçe'nin bir sonraki rakibi Lille

Fenerbahçe'nin bu önemli zaferi, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi için büyük bir adım oldu. Sarı-lacivertliler, Lille karşısında da başarılı olup grup aşamasına kalmayı hedefliyor.