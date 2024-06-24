DÜZCE (AA) - Fenerbahçe, yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.
Sabah saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan sarı-lacivertliler, Düzce'ye ulaştı. Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapan kafile, ilçede bulunan tesislerde kampa girdi.
Tesis müdürü Murat Acar ve personel, yeni teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcuları çiçeklerle karşıladı.
Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk idmanına bugün saat 17.00'de çıkacak.
Mourinho'nun takımın başında çıkacağı ilk antrenmanda basın mensuplarının görüntü almasına izin verileceği belirtildi.
Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürecek Fenerbahçe, 29 Haziran Cumartesi saat 10.30'da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçını yapacak.