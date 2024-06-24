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Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürecek Fenerbahçe, 29 Haziran Cumartesi saat 10.30'da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçını yapacak.

Tesis müdürü Murat Acar ve personel, yeni teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcuları çiçeklerle karşıladı.

98. Gazi Koşusu öncesi jokeyler ve atlar hazırlıklarına devam etti

98. Gazi Koşusu öncesi jokeyler ve atlar hazırlıklarına devam etti

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