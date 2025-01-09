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Kasımpaşa, Fenerbahçe’nin etkili oyununa karşılık veremedi ve Ertuğrul’un başarılı kurtarışları ve takım savunması, Kasımpaşa’nın fırsatlarını engelledi. Emirhan ve Sinan’ın pozisyonları da, Fenerbahçe kalecisi Ertuğrul’un müdahaleleriyle sonuçsuz kaldı.

Fenerbahçe'nin galibiyetinde genç oyuncular ön plana çıktı. 2006 doğumlu stoper Yusuf Akçiçek, 27. dakikada kaydettiği golle profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. Bartuğ Elmaz da ilk yarının sonunda attığı golle büyük takdir topladı.

Fenerbahçe, karşılaşmaya hızlı başladı ve 2. dakikada En-Nesyri'nin kafa golüyle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa'nın cevapsız ataklarına karşılık Fenerbahçe, özellikle genç oyuncularının katkısıyla farkı ikiye çıkardı. Yusuf Akçiçek, 27. dakikada harika bir şutla profesyonel kariyerindeki ilk golünü kaydederken, ilk yarının sonlarına doğru Bartuğ Elmaz'ın şık vuruşuyla farkı 3'e çıkardı.

Fenerbahçe , Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Kasımpaşa 'yı 3-0’lık üstünlükle devreyi kapattı. Fenerbahçe’nin gollerini En-Nesyri (2'), Yusuf Akçiçek (27') ve Bartuğ Elmaz (45+1') kaydetti. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kadir Sağlam yönetiminde saat 20.30'da başladı.

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