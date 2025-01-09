Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’ndaki ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı rahat bir şekilde kazanırken, maç boyunca etkili bir futbol sergiledi.

En Nesyri, Akçiçek ve Bartuğ’dan goller

Fenerbahçe’nin galibiyetine 2. dakikada En-Nesyri, 27. dakikada Yusuf Akçiçek ve 45+1'de Bartuğ Elmaz’ın golleri katkı sağladı. Kasımpaşa ise genç kadrosuyla mücadele ettiği bu zorlu maçta gol yollarında etkili olamayarak sahadan puansız ayrıldı.

İlk yarıda fark açıldı: Fenerbahçe 3-0 önde

Maçın ilk golü 2. dakikada En-Nesyri’den geldi. Fenerbahçe'nin hızlı atağında Cenk Tosun'un sağ kanattan yaptığı ortayı En-Nesyri kafa ile ağlara gönderdi. Ardından, 27. dakikada Yusuf Akçiçek’in şık golüyle fark 2'ye çıktı. Son olarak, ilk yarının bitimine yakın 45+1'de Bartuğ Elmaz’ın golüyle Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda tempo düşerken Fenerbahçe kontrolü elinde tuttu

İkinci yarıda Fenerbahçe, Kasımpaşa’ya fazla fırsat vermeyerek maçı kontrol etti. İrfan Can’ın şutları ve Cengiz Ünder’in etkili oyunuyla Kasımpaşa’ya gol atma fırsatı tanımadı. Kasımpaşa ise özellikle Cenk Tosun’un 68. dakikada kaçırdığı pozisyonla umutlandı ancak netice alamadı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı yenerek ikinci sırada yer aldı

Fenerbahçe bu galibiyetle B Grubu'nda 3 puan ve averajla 2. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise puansız olarak 5. sırada kaldı. Sarı-lacivertliler bir sonraki maçında Erzurumspor’u konuk ederken, Kasımpaşa İstanbulspor’a misafir olacak.

Maçtan dakikalar

2' En-Nesyri'nin kafa golüyle Fenerbahçe 1-0 önde.

27' Yusuf Akçiçek'in sol ayağıyla attığı golle Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı.

45+1' Bartuğ Elmaz’ın golüyle Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

68' Kasımpaşa'dan Cenk Tosun’un vuruşu dışarı gitti.

82' Berat’ın şutunu Fenerbahçe kalecisi Ertuğrul iki hamlede kontrol etti.