Tarih verildi: Kademeli emeklilik için kritik açıklama

Hande Erçel'den yeni ayrılan Hakan Sabancı başka bir ünlü oyuncuyla görüntülendi!

Çiğli'de yeni köprü için ikinci ihale süreci başladı

Bunlar da ilginizi çekebilir

“Maaş Ödeyemeyen Belediye” Polemiği: Karakayalı’dan Türkmen’e Rest Gibi Yanıt

Protokol tribünü önünde başlayan kavga, güvenlik güçlerinin ve kulüp yöneticilerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu’nun da araya girdiği olayların ardından kongre konuşmaları kaldığı yerden devam etti.

Yaşanan olaylar sırasında Sadettin Saran destekçilerinin bulunduğu bölüme kahve bardağı fırlatıldığı görüldü. Bu anlar tribünlerde kısa süreli paniğe yol açtı.

İlk konuşmacının kürsüye çıkmasının ardından tribünlerde gerginlik yaşandı. Ali Koç ve Sadettin Saran’ın destekçileri arasında karşılıklı laf atışmaları kısa sürede büyüyerek tartışmaya dönüştü.

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu’nun ilk günü, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadı’nda gerçekleştirildi. Kongre üyeleri, 21 Eylül Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında yeni başkanını seçmek üzere sandık başına gidecek.

Fenerbahçe Kulübü’nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nda tansiyon yükseldi. Ali Koç ve Sadettin Saran destekçileri tribünlerde karşı karşıya gelirken, yaşanan gerginlik güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.