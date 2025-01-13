Fenerbahçe, Süper Lig’in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Konyaspor karşısında galibiyet hedefliyor.

İşte bu kritik karşılaşma öncesi her iki takımın kadroları:

Konyaspor ve Fenerbahçe arasındaki bu zorlu mücadelede takımların sahaya süreceği oyuncular netleşti. İşte her iki takımın maç kadrosu:

Konyaspor: Slovik, Oğulcan, Uğurcan, Bazoer, Guilherme, Boateng, Melih, Prip, Pedrinho, Yusuf, Kramer.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, Tadic, Szymanski, Fred, Oğuz, En-Nesyri, Dzeko.

Her iki takım da güçlü kadrolarıyla galibiyet için sahada olacak. Fenerbahçe, geçen haftalarda gösterdiği etkili performansla Konyaspor karşısında avantajlı konumda bulunuyor.

Fenerbahçe ve Konyaspor arasındaki 46. karşılaşma

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki 46. Süper Lig karşılaşması, bu kez Konya'da oynanacak. İki takım arasında şimdiye kadar oynanan 46 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda Konyaspor'u 34 kez mağlup ederken, yeşil-beyazlılar sekiz galibiyet elde etti. Ayrıca, dört maç ise beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe, Konyaspor'a karşı 119 gol atarken, kalesinde ise 49 gol gördü. Bu istatistikler, Fenerbahçe’nin tarihsel anlamda rakibi karşısında belirgin bir üstünlük sağladığını gösteriyor.

Fenerbahçe'nin son 10 ligdeki performansı

Fenerbahçe, Konyaspor ile Süper Lig'deki son 10 maçında beş galibiyet elde etti. Ancak, dört kez mağlup oldu ve bir mücadele berabere sonuçlandı. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 22 gol atarken, dokuz gol yedi.

Fenerbahçe’nin son haftalardaki form durumu, bu zorlu deplasman için umut verici. Mourinho’nun öğrencileri, galibiyet serisini sürdürmek için sahada olacak.