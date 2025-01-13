Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve yarışını sürdürme adına Konyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta öne geçmeye başladı. Galatasaray’ın 11 puan gerisinde olan sarı-lacivertliler, bu maçla moral bulmayı hedefliyor. Maçın ilk dakikalarında Konyaspor’un hızlı bir golüyle karşılaşan Fenerbahçe, maçta dengeyi sağladı ve öne geçti.

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte Konyaspor, ilk dakikada Pedrinho’nun golüyle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe 1-1 Konyaspor: Mert Müldür'ün eşitlik golü

Fenerbahçe'nin hızlı reaksiyonu geldi. 14. dakikada Tadic’in köşe vuruşunda Mert Müldür, kafa vuruşu ile skoru eşitledi. Bu gol, Fenerbahçe’nin moral bulmasını sağladı ve takım mücadeleye yeniden ortak oldu.

Fenerbahçe 2-1 Konyaspor: Çağlar Söyüncü'nün öne geçiren golü

Maçın 25. dakikasında Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü’nün attığı golle 2-1 öne geçti.

Eksik kadro, zorlu mücadele

Fenerbahçe, bu maçta sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek’in yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat’tan yoksun. Eksikler, sarı-lacivertli takımın oyun planını etkileyebilir, ancak takımın sahadaki oyuncuları galibiyet için mücadele ediyor.

Maçın hakem kadrosu

Karşılaşmanın hakemliğini Direnç Tonusluoğlu üstleniyor. Yardımcı hakemler ise Bersan Duran ve Candaş Elbil olarak belirlenmişken, VAR hakemi Sarper Barış Saka.

İlk 11'ler

Konyaspor: Slovik, Oğulcan, Uğurcan, Bazuer, Guilherme, Pedrinho, Boateng, Melih, Yusuf, Prip, Kramer

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Tadic, En-Nesyri, Dzeko