Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor’a konuk oldu ve 3-2’lik skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren büyük bir heyecana sahne olan maçta, Fenerbahçe'nin kazandığı üç puan, takımın moralini yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor’a konuk etti. Ev sahibi Konyaspor, maça hızlı başladı ve henüz 26. saniyede Pedrinho’nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak 14. dakikada Mert Müldür’ün kafa golü ile Fenerbahçe eşitliği sağladı.

Sarı-lacivertliler, 25. dakikada Szymanski’nin kornerinde Çağlar Söyüncü'nün kafa golüyle öne geçti. Fenerbahçe'nin Aralık 2022'den bu yana Süper Lig'de attığı ilk iki korner golüydü. İlk yarıda ise Konyaspor’un Kramer ile bulduğu golle durum 2-2’ye geldi.

Tadic’in hatasız vuruşuyla Fenerbahçe öne geçti

Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe, 61. dakikada kaleci Slowik’in hatasında Tadic’in golüyle tekrar öne geçti. Bu gol, Fenerbahçe’yi 3-2'lik üstünlüğe taşıdı ve maçın sonuna kadar başka gol sesi çıkmadı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, kadroda 4 değişiklik yaptı. Geçen hafta oynayan isimlerden Sofyan Amrabat sarı kart cezası nedeniyle bu maçta yer almazken, sakatlıkları nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın, Konyaspor maçında sahalara döndü.

Ahmet Çalık’ı unutmadılar

Konyasporlu taraftarlar, 2022’de trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık’ı unutmadı. Taraftarlar, kale arkasında açtıkları koreografide Ahmet Çalık’ın fotoğrafını ve Sezen Aksu’nun "Doymadım Doyamadım" şarkısını kullanarak bir anma gerçekleştirdi. Fenerbahçeli taraftarlar da bu anmayı, "Bir gün gitsen bile hatıran yeter" şarkısı ile destekledi.

Fenerbahçe, bu galibiyetle 42 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor’a konuk olacak sarı-lacivertliler, Konyaspor ise 20 puanla Kasımpaşa'yı ağırlayacak.