Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano’yu deplasmanda 4-3 ve evinde 2-1 yenerek büyük bir başarı elde etti. Yeni sezon öncesinde hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa'nın güçlü takımı Lille ile karşı karşıya gelecek.

Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa temsilcisi LOSC Lille ile mücadele edecek. Karşılaşma, 6 Ağustos 2024 Salı günü oynanacak. Lille'in ev sahipliği yapacağı maç, Pierre Mauroy Stadyumu'nda saat 21.30’da başlayacak.

Lille-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Futbolseverler bu heyecan dolu maçı Exxen platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayın haklarını elinde bulunduruyor ve bu önemli maçı futbolseverlerle buluşturacak.

Rövanş maçı ne zaman?

Lille ile Fenerbahçe arasındaki rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak. Bu kritik maç, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselme hedefi açısından büyük önem taşıyor.