Fenerbahçe, yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lille karşısında sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, bu kritik maç öncesinde kamp kadrosunu duyurdu. Kadroda dikkat çeken isim ise yeni transfer Youssef En-Nesyri oldu. Faslı golcü, Fenerbahçe formasıyla ilk kez kamp kadrosunda yer aldı ve sahada boy göstermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin bir diğer yeni transferi Allan Saint-Maximin ise Lugano ile oynanan maçın kadrosunda yer almış, ancak oyuna dahil olmamıştı. Saint-Maximin'in Lille karşısında forma şansı bulup bulamayacağı merak konusu.

Hedef galibiyet

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmak için önemli bir mücadele verecek. Lille deplasmanında alınacak iyi bir sonuç, sarı-lacivertlilerin rövanş öncesi avantaj elde etmesini sağlayacak. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yeni transferleriyle kadrosunu güçlendirdi ve bu zorlu mücadeleden galip ayrılmak için tüm hazırlıklarını tamamladı.