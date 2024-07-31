UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile Fransa'nın Lille takımı karşı karşıya gelecek. 6 Ağustos Salı akşamı Hainaut Stadyumu'nda oynanacak ilk maçın hakem triosu Romanya'dan gelecek. Karşılaşmayı Istvan Kovacs yönetecek, yardımcıları ise Mihai Marica ve George Florin Neacsu olacak. Dördüncü hakem olarak Horatiu Feşnic görev yapacak.

13 Ağustos Salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak rövanş maçında ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Ona Inigo Prieto ve Juan Lopez Mir yardımcı olarak eşlik edecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Guillermo Cuadra olacak.

İlk maç: Romanyalı hakemler

Fenerbahçe ile Lille arasındaki ilk karşılaşmayı Romanyalı hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs, deneyimli bir UEFA hakemi olarak tanınıyor ve bu kritik maçta görev alacak.

Rövanş maçı: İspanyol hakemler

İkinci maçta ise İspanyol hakem Jose Maria Sanchez sahada olacak. Sanchez, Şampiyonlar Ligi'nde birçok önemli maçı yönetmiş bir hakem olarak biliniyor. Yardımcıları Inigo Prieto ve Juan Lopez Mir ile birlikte Fenerbahçe - Lille maçının adil bir şekilde geçmesini sağlayacak.