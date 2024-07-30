Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlıyor. Deplasmanda 4-3 kazandığı ilk maçın avantajıyla sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, bu maçı kazanarak veya berabere kalarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones yönetecek, yardımcılıklarını Neil Davies ve Wade Smith üstlenecek. Dördüncü hakem ise Sam Barrott olacak.

Maç ne zaman?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano'yu konuk ediyor. İlk maçta deplasmanda 4-3 galip gelen sarı-lacivertliler, rövanş maçında her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Maç, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Maçta tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidilecek, ancak 2 veya daha farklı yenilgi durumunda Lugano tur atlayan taraf olacak. Sarı-lacivertliler, avantajlı skorunu koruyarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmak istiyor.

Turu geçerse olası rakip Lille

Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. 3. eleme turu ilk maçları 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos'ta oynanacak. Lille, Avrupa futbolunun güçlü ekiplerinden biri olarak dikkat çekiyor ve bu tur, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi macerasında önemli bir viraj olacak.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Oğuz, Dzeko.

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Doumbia, Grgic, Bottani, Bislimi, Cimignani, Aliseda.