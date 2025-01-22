UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, play-off şansını devam ettirebilmek için Lyon karşısında galibiyet parolasıyla çıkacak. İstanbul'da konuk edeceği Fransız ekibini puansız göndermek isteyen sarı-lacivertliler, son haftaya geçerken puan avantajını elinde bulundurmak istiyor. Peki maç ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Lyon maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, 23 Ocak Perşembe günü Ülker Stadı’nda Lyon’u konuk edecek. Kritik mücadele saat 20.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, grupta ilk 8’e kalarak direkt son 16’ya yükselme şansını devam ettirmek istiyor.

Fenerbahçe’nin gruptaki durumu

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puanla 21. sırada yer alıyor. Lyon ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan topladı ve 4. sırada bulunuyor.

Gruptan nasıl çıkılır?

Fenerbahçe'nin ilk 8’e girebilmesi için Lyon’u yenmesi ve diğer rakiplerinin puan kaybetmesi gerekiyor. İlk 8’e kalamaması durumunda sarı-lacivertliler, play-off maçlarına katılacak ve iki ekstra karşılaşma oynayacak. Play-off müsabakaları 13 ve 20 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

Eksikler can sıkıyor

Fenerbahçe’de Lyon maçı öncesi önemli eksikler dikkat çekiyor. Sakatlıkları devam eden Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve kaleci Dominik Livakovic ile kırmızı kart cezalısı Mert Müldür karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA kadrosunda yer almayan Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz da kadroda bulunmuyor.

İsmail Yüksek’in durumu maç saati netleşecek. Fred ise cezasını tamamladığı için Lyon karşısında sahada olacak.

5 oyuncu kart sınırında

Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, Lyon maçında kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.

Lyon ile rekabette galibiyet yok

Fenerbahçe, Lyon ile daha önce oynadığı 4 maçta da galibiyet elde edemedi. Lyon, İstanbul’daki son maçı 3-1, Fransa’daki mücadeleyi ise 4-2 kazanmıştı. Bu maç, Fenerbahçe’nin Fransız ekibine karşı ilk galibiyetini almak için önemli bir fırsat olacak.

Sarı-lacivertli taraftarlar, bu kritik mücadelede takımlarına tam destek vererek Fenerbahçe’yi galibiyete taşımayı hedefliyor.