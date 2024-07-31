Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Lugano'yu 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükselirken, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'den kötü haber geldi. Maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fred'in bugün çekilen MR sonucunda sağ diz iç yan bağlarında hasar tespit edildi.

Fred'in sakatlığı Fenerbahçe'yi üzdü

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Fred, Lugano maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bugün yapılan MR tetkikleri sonucunda Fred'in sağ diz iç yan bağlarında hasar tespit edildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun tedavisine hemen başlandığı ve iyileşme sürecinin 3-4 hafta sürebileceği belirtildi.

Fenerbahçe'den resmi açıklama

Fenerbahçe, konuyla ilgili resmi açıklamasında, "Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred’in Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Durumu Bilgilendirme



Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred’in @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç… pic.twitter.com/plSfSg1LkH — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 31, 2024