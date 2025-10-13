Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonu ilk haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aras Spor’u 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertli ekip, aldığı galibiyetle sezona iyi bir başlangıç yaptı.
Maç Atatürk Salonu’nda oynandı
Karşılaşma Atatürk Salonu’nda oynandı. Maçın hakemliklerini Arzu Uzatöz ve Serhat Semiz yaptı.
İlk seti 25-15 kazanan Fenerbahçe Medicana, ikinci sette 25-15 geriye düştü. Üçüncü seti 25-18, dördüncü seti ise 25-13 kazanarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Kadrolar
Aras Spor: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Buse Melis Kara, İrem Çor, Smrek, Hazal Selin Uygur, Perez)
Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melisa Vargas, Hande Baladın, Korneluk (Gizem Örge, Milenkovic, Ghani, Arelya Karasoy)
Toplam süre 104 dakika sürdü. Set süreleri: 26, 26, 27, 25 dakika.
Kaynak: HABER MERKEZİ