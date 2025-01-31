Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselebilmek için kritik bir mücadeleye çıktı. Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk olan sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 öne geçse de 86. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, play-off turuna katılmaya hak kazandı.

Maçın golleri ve kritik anlar

Mücadelenin 27. dakikasında Midtjylland, Aral Şimşir'in ortasında Diao’nun kafa golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 39. dakikada Dzeko’nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin aşırtma golüyle beraberliği yakaladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 47. dakikada Edin Dzeko’nun tek dokunuşuyla skoru 2-1'e getirdi. Ancak Midtjylland, 86. dakikada Andreasen’in golüyle skoru 2-2’ye taşıyarak maça denge getirdi.

Mourinho tribünde, Fenerbahçe eksiklerle sahada

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA tarafından verilen ceza nedeniyle maçı tribünden takip etti. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Oosterwolde, Becao, Livakovic, Mert Müldür ve Saint-Maximin kadroda yer almadı. Ayrıca Amrabat ve Osayi-Samuel cezaları nedeniyle forma giyemedi.

Kadrodaki eksiklikler nedeniyle Fenerbahçe, Midtjylland deplasmanına altyapıdan 4 oyuncuyu dahil etti. Yusuf Akçiçek ise ilk 11’de sahaya çıktı.

İsmail Yüksek ve Mert Hakan geri döndü

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, 6 maç aradan sonra formasına kavuştu. Son olarak 11 Aralık’ta Athletic Bilbao maçında 11’de oynayan İsmail, Midtjylland karşısında sahaya ilk 11’de çıktı.

Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş da 2 ayı aşkın bir sürenin ardından ilk 11’de yer aldı. Son olarak 23 Kasım’da Kayserispor maçında ilk 11’de oynayan deneyimli oyuncu, kritik mücadelede sahada yer aldı.

Son 16 için play-off turu oynanacak

Bu sonuçla Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst tura yükselme şansını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, son 16 turuna kalabilmek için play-off mücadelesine çıkacak.