Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maxim'i kadrosuna katmak için tüm evrak işlerini tamamladı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Saint-Maxim ve ailesi, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak için bugün 19:15'te İstanbul'a gelecek.

Hücumda her yerde

Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değerinin 18 milyon euro olduğu bildirildi. Geçen yaz İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'dan 27 milyon euro karşılığında Al-Ahli'ye transfer olan Saint-Maxim, sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor.

Allan Saint-Maxim, futbol kariyerine Fransa'nın Saint-Étienne takımında başladı. Ardından Monaco ve Nice formalarını giydi. 2019 yılında Newcastle United'a transfer olan oyuncu, Premier Lig'deki başarılı performansıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz yaz Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımına transfer olan Saint-Maxim, burada da performansını sürdürdü.

Transferler devam edecek

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Allan Saint-Maxim transferi, sarı-lacivertli ekibin hücum hattını önemli ölçüde güçlendirecek bir adım olarak görülüyor.