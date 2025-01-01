Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Borussia Mönchengladbach'tan Nathan Ngoumou'yu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe’nin transfer hedefi

Fenerbahçe'nin devre arası transfer dönemi için transfer listesinde yer alan isimlerden biri, Borussia Mönchengladbach'ın Fransız sağ kanat oyuncusu Nathan Ngoumou oldu. Alman basını Bild'in haberine göre, sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için kulübüyle ilk teması gerçekleştirdi.

2022'de 8 Milyon Euro’ya transfer oldu

Nathan Ngoumou, 2022 yazında Fransa'nın Toulouse kulübünden 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Borussia Mönchengladbach’a transfer olmuştu. Fransız futbolcunun, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de oynadığı belirtiliyor.

Piyasa değeri 3,5 milyon Euro

Aktüel piyasa değeri 3,5 milyon Euro olan Nathan Ngoumou’nun, Borussia Mönchengladbach ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe, Dusan Tadic'e alternatif olarak düşündüğü genç oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.