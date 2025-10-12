Fenerbahçe, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın kadrosunda görmek istediği Nicolas Raskin için sarı lacivertli ekip devreye girdi. Fenerbahçe yönetimi, 24 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu ile resmi görüşmelere başladı.

Fenerbahçe’den sürpriz hamle

Fenerbahçe, yeni sezonda kadro derinliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya yapılacak takviyelerde öncelik listesinde yer alan Nicolas Raskin için temaslar hız kazandı.

Sergen Yalçın da kadrosunda istiyordu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Nicolas Raskin’i transfer listesinde ilk sıralara almıştı. Ancak Fenerbahçe yönetimi, oyuncu için hızlı davranarak görüşmelere başladı.

İki kulüp de aynı pozisyona yoğunlaştı

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş, orta sahaya dinamik bir isim kazandırmak istiyor. Bu süreçte Nicolas Raskin’in performansı iki kulüp için de belirleyici hale geldi.

Nicolas Raskin’in performansı

2023 yılından bu yana Rangers forması giyen Nicolas Raskin, 2027’ye kadar kulübüyle sözleşmeli. İskoçya temsilcisiyle 109 maça çıkan Raskin, 7 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe fiyat-performans dengesine odaklandı

Sarı lacivertli yönetim, transfer politikasında mali dengeyi gözetiyor. Raskin dışında birkaç isimle daha temas halinde olan Fenerbahçe, kadroya en uygun ismi kazandırmayı hedefliyor.