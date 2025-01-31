Fenerbahçe, transferdeki hızlı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Sırp oyuncu Ognjen Mimovic ile 4.5 yıllık resmi sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe'den transfer hamlesi

Fenerbahçe Kulübü, Kızılyıldız'dan transfer ettiği Ognjen Mimovic ile İstanbul'da sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, Sırp futbolcuyla 4.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Yıldız futbolcu Fenerbahçe'de!

Ognjen Mimovic'in Fenerbahçe'ye transferi resmileşti. Kızılyıldız'dan alınan Sırp oyuncu, sarı-lacivertli renklere 4.5 yıllık sözleşme ile bağlandı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama;

"Ailemize hoş geldin Ognjen Mimovic

Kulübümüz, Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sırp savunmacıya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"