Fenerbahçe Kulübü, Corendon Alanyaspor'un genç yeteneği Oğuz Aydın için transferde prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Sarı-lacivertli ekip, Oğuz Aydın'ın sağlık kontrolünden geçmesi ve transfer görüşmelerini ileriye taşıması için İstanbul'a davet etti.

Transfer açıklaması

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, Oğuz Aydın'ın transferi için Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu akşam İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve transfer sürecini ilerletecek.

Oğuz Aydın'ın performansı

Geçtiğimiz sezon Corendon Alanyaspor formasıyla 38 maçta görev alan Oğuz Aydın, 13 gol atıp 8 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Genç yetenek, hızı, tekniği ve skorer özellikleriyle biliniyor ve Fenerbahçe için önemli bir takviye olması bekleniyor.

Gelecek beklentiler

Fenerbahçe taraftarları ve futbol camiası, Oğuz Aydın'ın takıma katkı sağlayacak potansiyele sahip olduğunu düşünüyor. Transferin resmi olarak tamamlanmasıyla birlikte, Sarı-lacivertli ekip için yeni sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturma süreci hız kazanacak.