Fenerbahçe Spor Kulübü’nde merakla beklenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde başladı. Tribünleri dolduran kongre üyeleri, kulübün geleceğine yön verecek kritik başlıkları görüşmek üzere bir araya geldi.

Genel kurulun açılışını Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuktan Sorumlu Başkan Vekili Fethi Pekin yaptı. Pekin, kürsüden yaptığı konuşmada Fenerbahçe’nin sadece bir seçim için değil, tarihine ve geleceğine sahip çıkmak için toplandığını vurguladı. “Fenerbahçe asla teslim olmaz, dimdik ayaktadır ve öyle kalacaktır” diyen Pekin, kongre üyelerine birlik mesajı verdi.

Divan başkanlığı için yapılan oylamada ise kongre üyeleri Şekip Mosturoğlu’nu seçti. Mosturoğlu, toplantının yönetimini üstlenirken gündemdeki ilk maddeler görüşülmeye başlandı.

Toplantının ilk gününde yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları okunacak. 1 Mart – 31 Mayıs 2024 dönemi ile 1 Haziran 2024 – 31 Mayıs 2025 dönemi arasındaki çalışmalar ayrı ayrı değerlendirilecek ve ibra edilip edilmeyeceği kongre üyelerinin oylarına sunulacak. Ayrıca sandık kurullarının başkan ve üyeleri de belirlenecek.

Kongrede alınacak kararların yalnızca mevcut yönetim yapısını değil, kulübün geleceğini de şekillendireceği ifade ediliyor.