İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir takviyeyi daha resmiyete kavuşturdu. Sarı-lacivertli ekip, Mısırlı savunma oyuncusu Omar Fayed'i 4 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu. Mısırlı oyuncu için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.

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