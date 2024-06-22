Bunlar da ilginizi çekebilir

Sarı lacivertlilerin sağlık kontrolleri yarın devam edecek.

Kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolünde teknik heyet ve oyuncular ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Almanya’da bulunan Hüseyin Adalı’dan Keşanspor için çağrı

Almanya’da bulunan Hüseyin Adalı’dan Keşanspor için çağrı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçiyor. İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, teknik ve idari kadro ile oyuncular sağlık kontrolünden geçti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.