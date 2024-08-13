Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rövanş maçında Lille ile karşılaştı. İlk maçı 2-1 mağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, rövanşta 1-0 öne geçtiği mücadelede uzatmalarda gelen penaltı golüyle 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Lille'in toplamda 3-2 önde olduğu mücadele sonucunda Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Rövanş maçının seyri

Fenerbahçe, rövanş maçına etkili bir başlangıç yaptı. Henüz 1. dakikada Tadic’in ortasında Dzeko’nun kafa vuruşu, üstten auta gitti. 25. dakikada Fenerbahçe, korner ve Mert Hakan’ın şutlarıyla gole yaklaştı, ancak Lille kalecisi Chevalier başarılı bir şekilde topu çıkardı. 38. dakikada ise Saint-Maximin’in şutu az farkla auta gitti ve ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda Fenerbahçe, 90+1. dakikada Diakite'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak, toplam skorun 2-2 olmasından dolayı maç uzatmalara gitti. Uzatmaların ikinci devresinde Lille’den Mandi, İrfan’a yaptığı sert müdahaleyle kırmızı kart gördü ve Lille 10 kişi kaldı.

Uzatmalarda kader anı

Uzatmalarda 115. dakikada Lille, Oosterwolde’nin elle oynaması sonucu penaltı kazandı. David’in penaltıyı gole çevirmesiyle maç 1-1 eşitlik sağladı ve toplam skor 3-2 oldu. Bu sonuç, Lille’in play-off turuna yükselmesini sağlarken, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesine neden oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho, Adana Demirspor maçının ilk 11’ine göre 3 değişiklik yaptı. Ferdi Kadıoğlu sakatlık nedeniyle oynayamazken, Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci yedek soyundu. Dusan Tadic, geçen sezon sol açıkta oynadığı pozisyondan sağ kanata çekildi.

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumu tamamen doldurdu. Maç öncesi tezahüratlarla takımlarına destek verdiler. Ayrıca, Fenerbahçe yöneticileri Lille ekibi yöneticilerini ve UEFA delegesini Faruk Ilgaz Tesisleri'nde ağırlayarak dostluk yemeği düzenledi.

Montella'nın ziyareti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı yerinde izleyerek takımlarıyla birlikte değerlendirme fırsatı buldu.