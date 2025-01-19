Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 69. ve 71. dakikalarda En-Nesyri, 74. dakikada Edin Dzeko, 90+2. dakikada ise Cenk Tosun kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısında dengeli bir oyun sergilenirken, Fenerbahçe’nin iki golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. İkinci yarıda ise Adana Demirspor'da Yusuf Barası, 56. dakikada Mert Müldür'e yaptığı faul nedeniyle direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu kırılma anı sonrası Fenerbahçe hücumlarını sıklaştırarak farklı bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 45’e yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki farkı 6’ya indirdi. Adana Demirspor ise 5 puanda kalarak ligin son sırasındaki yerini korudu.

Maç kadroları ve detaylar:

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Adana Demirspor:

Deniz Dönmezer, Arda Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender (Dk. 66 Ozan Demirbağ), Manev, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol (Dk. 80 Aksel Aktaş), İzzet Çelik (Dk. 80 Bünyamin Balat), Maestro (Dk. 90+1 Burhan Ersoy), Yusuf Barası, Alioui (Dk. 46 Aimbetov)

Fenerbahçe:

İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Levent Mercan, Oğuz Aydın (Dk. 66 Tadic), Fred, Szymanski, Kostic (Dk. 46 Osayi-Samuel), İrfan Can Kahveci (Dk. 72 Amrabat), En-Nesyri, Dzeko (Dk. 76 Cenk Tosun)

Goller:

Dk. 69 ve 71 En-Nesyri, Dk. 74 Dzeko, Dk. 90+2 Cenk Tosun (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart:

Dk. 56 Yusuf Barası (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar:

Dk. 31 Djiku, Dk. 70 Jose Mourinho (Fenerbahçe Teknik Direktörü), Dk. 34 İzzet Çelik (Adana Demirspor)

Gelecek maçlar

Adana Demirspor, bir sonraki hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise evinde Göztepe’yi ağırlayacak.