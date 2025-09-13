Trendyol Süper Lig 5’inci hafta mücadelesi Fenerbahçe-Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 finali nedeniyle saat 19.00’a alındı.
Maç saati değişti
Kadıköy’de oynanacak karşılaşmanın başlangıç saati, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Almanya ile oynayacağı EuroBasket finaline denk gelmemesi için öne çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, taraftarların her iki mücadeleyi de takip edebilmesi amacıyla Fenerbahçe-Trabzonspor maçını bir saat öne aldı. 12 Dev Adam’ın Almanya ile oynayacağı final ise saat 21.00’de başlayacak.