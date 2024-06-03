Sarı-lacivertliler Chelsea'nin yıldız futbolcusu Raheem Sterling ile ilgileniyor.

Jose Mourinho'nun da onayı ile transfer için girişimlere başlayan Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirebilirse kadrosuna büyük bir güç katacak.

29 yaşındaki Raheem Sterling, geride kalan sezonda Chelsea'de 43 müsabakada forma giydi ve 10 gol, 8 asistlik performans sergiledi. İngiliz futbolcunun sözleşmesi 2027 yılında sona erecek ve güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak belirtiliyor.

Fenerbahçe Raheem Sterling'i istiyor

Fenerbahçe'nin bu transferi ne kadarlık bir bedelle gerçekleştirebileceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Raheem Sterling'in transferi gerçekleşirse, Fenerbahçe forvet hattında önemli bir eksiklik gidermiş olacak.