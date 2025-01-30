Kızılyıldız'ın 20 yaşındaki sağ beki Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Vladan Milojevic, Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a veda ettikleri maçın ardından, oyuncusunun transferine dair önemli açıklamalar yaptı.

Mimovic'in Fenerbahçe'ye transferine onay verildi

Vladan Milojevic, Mimovic'in Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşeceğini doğrularken, oyuncusuna başarılar diledi. Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikleri Young Boys maçının ardından konuşan Milojevic, "Mimovic'in Jose Mourinho'nun ısrarı ile Fenerbahçe'ye gitmesine sevindim" dedi.

"Çok iyi bir profesyonel"

Milojevic, Mimovic'in son derece disiplinli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Olağanüstü bir performans sergiledi. Çalışma ahlakı çok yüksek. Milli takımda iz bırakacak bir profesyonel" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'deki yeni başlangıç

Mimovic'in transferi, Fenerbahçe'nin sağ bek bölgesinde yaptığı takviyelerin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Genç oyuncu, Kızılyıldız akademisinden yetişmiş ve büyük bir potansiyel taşımaktadır. Teknik direktör Milojevic, Mimovic'in Fenerbahçe'ye transferinin, Kızılyıldız akademisi için de gurur verici bir an olduğunu belirtti.