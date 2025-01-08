Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılımı konusunda beklenen açıklama geldi. Sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında kulübün Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edeceğini resmen duyurdu. Bu karar, Fenerbahçe'nin daha önce turnuvaya katılmama kararını geri alması anlamına geliyor.

"Fenerbahçe olarak Türkiye Kupası'nda yer alacağız"

Basın toplantısında konuşan Başkan Koç, "Fenerbahçe olarak Türkiye Kupası'nda yer alacağız. Ancak bu katılım U-19 takımımız ile olmayacak. Teknik direktörümüzün uygun göreceği kadroyla bu yolda ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kısa bir süre önce Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılmayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği hatırlatıldı. Ancak sonrasında yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda sarı-lacivertli yönetim, kupada yer alma kararı aldı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bu maçlar, kulüp için hem sportif başarı hem de genç oyuncuların gelişimi açısından büyük önem taşıyor.

"Hep birlikte bu zorlukların üstesinden gelebiliriz"

Ali Koç, aynı zamanda yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesinde de iddialı olduğunu ve taraftarlardan destek beklediklerini ifade etti. Başkan, "Bizi destekleyen herkesin, özellikle zor zamanlarda yanımızda olmalarını istiyoruz. Hep birlikte bu zorlukların üstesinden gelebiliriz" dedi.

Toplantıda ayrıca, Ali Koç'un geçmiş dönemlerdeki yönetimler ve federasyon başkanları ile olan ilişkileri üzerine de değinildi.