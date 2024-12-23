Fenerbahçe Kulübü, Eyüpspor ile oynanan karşılaşmada yaşanan hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, takımın 2 tartışmasız penaltısının verilmediği ve rakip takımın eksiksiz tamamlamasının sağlandığı belirtilerek, “Bir hakem katliamı yaşatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe’den hakem kararlarına sert eleştiri

Kulüp açıklamasında, Eyüpspor maçında hakemlerin kart kararları ve VAR müdahalelerinin yetersizliği eleştirildi. TFF’nin çabalarına rağmen özellikle VAR hakemleri aracılığıyla Türk futbolunun katledildiği belirtilen açıklamada, “Süper Lig’in 17. haftası itibarıyla hakemlerin maçlara ve sonuçlara açıkça müdahale ettiği artık inkâr edilemeyecek seviyelerdedir. “Futbolda adalet” söylemiyle başlayan bu sezon, özellikle Takımımızın maçları olmak üzere yaşanan skandal hakem kararlarıyla rezil bir tiyatroya dönüşmüştür. Türk futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun çabalarına, adaletsizlikten canı yanan takımların isyanına rağmen, özellikle VAR hakemleri aracılığıyla sistematik bir şekilde katledilmektedir. Öyle ki; yapılan hatalar istikrarlı şekilde bir takımın lehine gerçekleşmekte ve bu takıma şampiyonluk yolunda açık şekilde avantaj sağlanmaktadır. Takımımızın İkas Eyüpspor maçında verilmeyen kartlarla rakibimizin maçı eksiksiz tamamlaması sağlanmış; Takımımıza verilmeyen açık ve tartışmasız 2 penaltının VAR hakemleri tarafından es geçilmesiyle bir hakem katliamı yaşatılmıştır. Türk futbolu göz göre göre yapılan, hata şeklinde nitelenemeyecek bu sistematik saldırılara ve çürümeye kurban edilemez. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu rezaleti kabul etmiyoruz; adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.