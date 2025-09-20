Fenerbahçe Spor Kulübü’nde uzun zamandır merakla beklenen olağanüstü genel kurul ve başkanlık seçimi süreci başladı. Mevcut başkan Ali Koç ile iş insanı Sadettin Saran’ın yarışacağı kongrede, toplam 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Kongre, Eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleşiyor. Genel kurulun ilk günü saat 10.30’da başladı ve adaylar, seçim öncesi son konuşmalarını üyelerle paylaştı. İki gün sürecek olan genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi 21 Eylül Pazar günü saat 10.00’da başlayacak ve 17.00’ye kadar devam edecek. Oy kullanma işlemi 50 sandıkta gerçekleştirilecek. Sandıklar kapandıktan sonra oylar, genel kurul divan başkanının gözetiminde sayılacak ve Fenerbahçe’nin yeni başkanı gün sonunda ilan edilecek.

Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetleme kurulu için mali yönden ibra oylaması da yapılacak. Sandık kurulları da gün sonunda seçilecek.

Mevcut başkan Ali Koç, dördüncü kez başkanlık koltuğunu korumak için üyelerden oy isterken, Sadettin Saran ise Fenerbahçe’nin 34. başkanı olabilmek için yarışıyor.

Kulüp yönetimi, bu kongrenin rekor katılımla gerçekleşmesini bekliyor. 2018 yılında 21 bin 350, 2024 yılında ise 27 bin 489 üye oy kullanmıştı. Bu yıl ise yaklaşık 30 bin üyenin oy kullanması öngörülüyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, tarihî kongrede yüksek katılım ve yoğun bir heyecan yaşanmasını bekliyor.