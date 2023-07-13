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Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg’da bulunan Petrovski Stadyumu’nda ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde Kızılyıldız maçında forma giyen oyuncular dayanıklılık koşuları yaparken; diğer oyuncular ise dar alanda çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını 14 Temmuz Cuma günü yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

Konyaspor hazırlık maçında Samsunspor’u 3-2 mağlup etti

Konyaspor hazırlık maçında Samsunspor’u 3-2 mağlup etti