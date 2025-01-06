Süper Lig'de dün akşam Hatayspor'u 2-1’lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, bu zaferin ardından acil durum toplantısı yapma kararı aldı. Başkan Ali Koç ve kulüp idarecilerinin katılım sağlayacağı toplantı bugün gerçekleşecek.

Hakem hataları gündemde

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, son dönemdeki hakem hataları nedeniyle yönetimin acil bir toplantı düzenleme kararı aldığını duyurdu. Ilıcalı, Türk hakemliğinin son hafta içindeki durumunu eleştirerek, "Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu. Türkiye'de adaletin tecelli edeceği döneme ulaşacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şu an Türkiye'deki futbolda adalet yok" dedi.

Fenerbahçe'nin yönetim toplantısı ne zaman sonuçlanacak?

Fenerbahçe'nin acil durum toplantısı sonrası, kulüp yönetiminin hangi adımları atacağı merak konusu. Yapılacak görüşmelerde hakem hataları ve Türk futbolunun geleceğiyle ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Fenerbahçe camiası, bu kararların kulübün geleceği için nasıl bir yol haritası çizeceğini dikkatle izleyecek.