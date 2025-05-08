Rams Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig'de kozlarını paylaşıyor. Maç saati ve yayın bilgileri belli oldu. Canlı izlemek isteyenler için detaylar haberimizde.

Trendyol Süper Lig'in 36. hafta programı kapsamında Rams Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu önemli mücadelenin yayın saati ve kanalı belli oldu. Rams Başakşehir - Fenerbahçe maçı, 09 Mayıs 2025 Cuma akşamı oynanacak ve Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Başakşehir - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri

Maç Rams Başakşehir - Fenerbahçe Tarih 09 Mayıs 2025, Cuma Saat 20:00 (TSİ) Yayın Kanalı Bein Sports 1 Yayın Durumu Şifreli Stadyum Başakşehir Fatih Terim Stadyumu (İstanbul)

Bein Sports 1 yayın ve platform bilgileri

Platform : Digiturk 77, Kablo TV 232

Uydu : Türksat 4A

İzleme Şekli: Şifreli yayın, Digiturk, Bein Connect ve resmi internet platformları üzerinden erişilebilir. Süper Lig’de Gaziantep FK - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Maç ne zaman oynanacak?

Rams Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşması, 09 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak.

Maç saat kaçta başlayacak?

Bu önemli müsabaka Türkiye saatiyle 20:00'de başlayacak.

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşmaya İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ev sahipliği yapacak.