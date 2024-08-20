UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda eden Fenerbahçe, Süper Lig'e ise 4 puanla başlamıştı. Sarı - lacivertliler için transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi için saatler sayılırken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ferdi Kadıoğlu için yaklaşık 40 milyon Euro'luk bir gelir elde edecek olan Fenerbahçe'nin bir başka yıldız ismi Sebastian Syzmanski'ye talip çıktı.

Ferdi sonrası Syzmanski

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği merakla beklenirken, takımın bir diğer yıldızı Sebastian Szymanski için de dikkat çeken bir haber ortaya atıldı. Fanatik'in haberine göre Napoli, Polonyalı futbolcu için daha önce 25 milyon euroluk bir teklif hazırlamıştı. Serie A devinin ligin ilk haftasında Verona'ya karşı aldığı 3-0'lık yenilgi sonrası teknik direktör Antonio Conte'nin transferin hızlandırılması için talimat verdiği ifade edildi. İtalyan teknik direktörün Polonyalı yıldızı bir an önce takımda görmek istediği bildirildi.

Teklif arttı

Çizme ekibi Napoli'nin sarı lacivertli ekibe yeni teklif yapacağı ve Syzmanski için yaklaşık 30 milyon Euro'yu ayırdığı ifade edildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin ise bu teklif karşısında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.

Mou istemiyor

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı yakınken teknik direktör Jose Mourinho'nun Szymanski'nin de ayrılığına yeşil ışık yakmasının beklenmediği öne sürüldü. Son zamanlarda Fred'in sakatlığından ötürü 8 numara pozisyonunda görev verdiği ve performansından çok memnun olduğu ifade edildi.