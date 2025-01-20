İtalya Seria A ekiplerinden Torino, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder için teklifini iletti. İtalyan ekibi, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Torino'nun teklifinde 10 milyon euro değerinde zorunlu olmayan satın alma opsiyonu bulunuyor. Ayrıca, İtalyan temsilcisi, Cengiz Ünder'in yarım sezonluk maaşını da karşılamayı taahhüt etti.

Fenerbahçe'nin, Cengiz Ünder’i 2023 yaz transfer döneminde 15 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya’dan kadrosuna kattığı biliniyor. Ancak bu sezon beklentilerin altında kalan 27 yaşındaki futbolcu, toplamda 6 maça çıkıp 153 dakika süre aldı ve henüz skor katkısı sağlayamadı.