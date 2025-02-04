Fenerbahçe’nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, bu sezon gösterdiği üstün performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sezon başında gönderilmesi gündeme gelen Bosnalı golcü, attığı kritik gollerle hem taraftarların hem de yönetimin takdirini kazandı.

Yönetim içinde fikir değişikliği

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Dzeko için yönetim içinde “Bir yıl daha kalmalı” yorumları yapılıyor. Özellikle son haftalarda gösterdiği performans, bu düşüncenin güçlenmesine neden oldu.

Gol ve asist katkısı dikkat çekiyor

Deneyimli forvet, son olarak 2-0 geriye düşülen Rizespor karşılaşmasında attığı iki golle skoru 2-2'ye getirdi. Süper Lig’de çıktığı 21 maçta 12 gol ve 2 asistle oynayan Dzeko, toplamda ise 33 resmi maçta 18 gol ve 5 asistle 23 gole doğrudan katkı sağladı.

Mourinho'nun favori oyuncularından

Dzeko, "Yaş sadece bir sayıdan ibarettir" diyerek fiziksel olarak kendini iyi hissettiğini vurgularken, teknik direktör Jose Mourinho’nun da en beğendiği isimlerden biri olduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertli yönetimin, sezon sonuna kadar oyuncunun performansını değerlendirmeye devam edeceği öğrenildi.