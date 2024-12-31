Fenerbahçe, ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırabilir. Sarı-lacivertlilerin tarihindeki en pahalı transferi (19.5 milyon euro) olan Faslı forvet, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’ın radarında.

Al-Nassr’dan dev teklif

Al-Nassr, En-Nesyri için 35 milyon euroluk teklif sundu. Ancak Fenerbahçe yönetimi, rakamı 40 milyon euroya çıkardı. Transfer gerçekleşirse, Sevilla’ya bonservis bedelinin yüzde 10’u ödenecek.

Alternatifler belirlendi

En-Nesyri’nin ayrılığına karşı forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, önemli yıldızları gündemine aldı. Hürriyet’in haberine göre listenin başında, PSG’nin 95 milyon euroya transfer ettiği Kolo Muani yer alıyor.

1. Kolo Muani (PSG)

2023 yazında Eintracht Frankfurt’tan 95 milyon euroya PSG’ye transfer olan Muani, takımında düzenli forma şansı bulamıyor.

Galatasaray’ın da ilgilendiği belirtilen Fransız forvet, ayrılığa sıcak bakıyor.

2. Roberto Firmino (Al-Ahli)

Liverpool’daki başarılı kariyerinin ardından Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’ye transfer olan Brezilyalı yıldız, Avrupa’ya dönüş hazırlığında.

Firmino’nun tecrübesi ve golcülüğü, Fenerbahçe’nin forvet hattına güç katabilir.

3. Vedat Muriqi (Mallorca)

Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi, İspanya La Liga ekibi Mallorca’da başarılı bir performans sergiliyor.

Sarı-lacivertliler, Muriqi’yi yeniden kadroya katmak için temasa geçmeyi planlıyor.

Jose Mourinho’nun planları

Teknik direktör Jose Mourinho, En-Nesyri’nin olası satışıyla takımın hem finansal olarak rahatlayacağını hem de yeni takviyeler için bütçe oluşturacağını düşünüyor. Yönetim, transfer listesini güçlendirmek için titiz bir çalışma yürütüyor.