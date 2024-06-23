İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'de futbolcuların yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolünde oyuncularımız ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı." bilgisi verildi.

Kartingte 3. Ayak Körfez'de Kartingte 3. Ayak Körfez'de

Sağlık kontrolünden geçen futbolcular arasında, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Levent Mercan da yer aldı.

Kaynak: aa