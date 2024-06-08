Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul heyecanı başladı.İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde başladı.

İki gün sürecek kongreye mevcut Başkan ve Başkan Adayı Ali Y. Koç, Eski Başkan ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu ile kongre üyeleri katıldı.

Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin’in açılış konuşmasıyla başlayan kongrede yapılan oylama sonucunda Kongre Divan Başkanlığına Vefa Küçük seçildi.

"EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZDUR"

“Sayın Başkanlar, Sayın Yönetim Kurulu Üyelerimiz, değerli Kongre Üyelerimiz, değerli hazirun, sayın basın mensupları ve ekranları başında bizleri izleyen kıymetli Fenerbahçe taraftarımız, hepinize hoş gediniz diyor, Genel Kurulumuzun açılışını yapıyorum.

Bugün burada Fenerbahçe Spor Kulübü’nün büyük ailesi olarak bir araya gelmiş bulunuyoruz. Her Seçimli Genel Kurulda olduğu gibi Kulübümüzün yönetimini ve geleceğini belirlemek için en önemli bir adım atıyoruz. Bu demokratik süreçte bir araya gelerek kulübümüzün yol haritasını belirlemek ve daha da büyümesini sağlamak için birlikte kararlar alacağız. Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değildir. Fenerbahçe bir camiadır. Birlikte tutkuyu, inancı ve umudu paylaştığımız Türk sporuna yön veren köklü bir geçmişe sahip bir ailedir. Bugün burada bu büyük ailenin birer parçası olarak geleceğe dönük kararlar almak için bir araya geldik. Kulübümüzün değerlerine, tarihine ve mirasına sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu yolda kulübümüzün daha da büyümesini sağlayacak adımları atmaya kararlıyız. Gençlerimizin sporla buluşmasını, başarılarına tanıklık etmemizi ve onları geleceğe hazırlamamızı sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. Fenerbahçe’nin sadece sahada değil, her alanda başarılı olması için gayret göstereceğiz. Kulübümüzün sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlaması, sporun gücünü ve birleştirici etkisini herkese göstermesi için çaba harcayacağız.

Değerli Üyeler,

Bugün burada geleceğe umutla bakıyoruz. Söylediğim gibi birlikte el ele vererek Fenerbahçe’yi daha da ileriye taşıyacak kararları almak için bir araya geldik. Hep birlikte kulübümüzü daha da büyük başarılara taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Unutmayalım ki sandıktan çıkan sonuç ne olursa olsun kazananın Fenerbahçe olmasını temenni ediyorum. Çünkü en büyük zafer birlikte hareket ederek kulübümüzün değerlerini ve başarısını korumak, daha da ileriye taşımaktır.

Katılımınız ve destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız."