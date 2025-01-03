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İsmail Yüksek’in sakatlık sürecine ilişkin net bir süre verilmezken, tedavi ve rehabilitasyon programının ardından sahalara dönüş süresinin belirleneceği ifade edildi. Ancak benzer sakatlıklar göz önüne alındığında, futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalabileceği öngörülüyor.

Sarı-lacivertli ekip, İsmail Yüksek’in sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, İsmail Yüksek’in sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Muğlaspor Harun Atalay ile anlaşmaya vardı

Muğlaspor Harun Atalay ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor maçı öncesinde önemli bir sakatlık haberiyle sarsıldı. Takımın orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ’in antrenmanda sakatlanarak kadrodan çıkartıldığı açıklandı.

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