Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor maçı öncesinde önemli bir sakatlık haberiyle sarsıldı. Takımın orta saha oyuncusu İsmail Yüksek’in antrenmanda sakatlanarak kadrodan çıkartıldığı açıklandı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, İsmail Yüksek’in sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Kulüpten sağlık raporu açıklaması
Sarı-lacivertli ekip, İsmail Yüksek’in sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz İsmail Yüksek’in Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede kısmi yırtık teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Ne kadar sahalardan uzak kalacak?
İsmail Yüksek’in sakatlık sürecine ilişkin net bir süre verilmezken, tedavi ve rehabilitasyon programının ardından sahalara dönüş süresinin belirleneceği ifade edildi. Ancak benzer sakatlıklar göz önüne alındığında, futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalabileceği öngörülüyor.