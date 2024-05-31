Fenerbahçe, yeni sezon öncesi futbol dünyasında büyük yankı uyandıracak bir adım attı. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın en önemli vaatlerinden biri olan Jose Mourinho ile anlaşma sağlandı. İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe, Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Aziz Yıldırım’ın seçim vaadiydi

Fenerbahçe’nin başkanlık seçimlerinde iddialı bir şekilde yarışan Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde dünya çapında ünlü teknik direktör Jose Mourinho’yu takımın başına getireceği vaadini vermişti. Bu vaat, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratmış ve destek bulmuştu. Mevcut başkan Ali Koç'un araya girmesiyle Jose Mourinho Fenerbahçe'nin yeni hocası oldu.

Aziz Yıldırım - Mourinho görüşmesi iptal

Ali Koç'un Jose Mourinho ile anlaşması sonrası bugün yapılacak Aziz Yıldırım-Jose Mourinho görüşmesi iptal edildi. İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı lacivertliler kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapacak.