Transfer döneminin başlamasının ardından sessiz bir dönem geçiren Fenerbahçe, uzun süredir peşinden koştuğu Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin için kulübüyle kiralık olarak anlaşma sağladı. Teknik Direktör Jose Mourinho, Fransız kanat futbolcuyu takımda görmek istiyordu. Yaz ayında Newcastle’dan 27.2 milyon Euro’ya Al-Ahli’ye transfer olmuştu. Newcastle döneminde gösterdiği etkili performansla dev takımların dikkatini çeken Fransız futbolcu Arabistan Ligi’ne giderek herkesi şaşırtmıştı.



31 Maçta 14 gole katkı



Al Ahli formasıyla 31 maça çıkan Allan Saint-Maximin 4 gol 10 asistle takımına katkı verdi. Sol ve sağ kanatta da oynayabilen oyuncu özellikle hızıyla dikkat çekiyor.



Allan Saint Maximin kimdir?



Allan Saint-Maximin 12 Mart 1997 yılında Fransa’da dünyaya geldi. Futbol hayatına St-Etienne’de başlayan Fransız isim ardından Monaco’ya 5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Monaco forma şansı bulamayıp Hannover’e kiralanan kanat oyuncusu Alman ekibinde 16 maça çıkıp 1 gol 1 asist ile oynadı. Bu performansın ardından Monaco’ya geri dönen Fransız yine tecrübe kazanması için yurt içindeki Bastia takımına kiralandı. Fransız ekibinde 36 maça çıkan kanat oyuncusu 3 gol 2 asist ile takımına katkı verdi. Bastia takımında gösterdiği etkili performans ile transfer penceresinin kıymetlisi olan Saint-Maximin Nice’in dikkatini çekti. 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Nice’e transfer olan kanat oyuncusu kırmızı siyahlı formayla 40 maçta görev aldı ve 5 gol 9 gol pasıyla Avrupa piyasasının dikkatini çekti. UEFA Avrupa Ligi’nde gösterdiği performans Saint-Maximin’i zirveye taşıdı. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’a 18 milyon Euro karşılığında katılan Fransız kanat siyah-beyazlı formayla 111 maça çıktı ve burada 12 gol 19 asist yaptı. 4 sezon Newcastle forması giyen Maximin yaz ayında ise 27.2 milyon Euro’ya Al Ahli’ye transfer olmuştu.